Covid | Girelli Pd | ‘maggioranza strumentalizza tragedia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “L’approvazione alla Camera della legge istitutiva della commissione d’inchiesta sulla pandemiadimostra quanto vi sia da parte dell’attuale maggioranza la volontà dire la tragedia che la pandemia ha rappresentato per il nostro Paese. Non vi è alcun timore nell’ approfondire quanto avvenuto, forti della serietà con la quale l’allora Ministro Speranza ha operato. Anzi credo sia necessario verificare quanto abbiano influito negativamente l’organizzazione sanitaria spezzettata, il non aver governato il rapporto pubblico-privato, l’eccesso di ospedalizzazione e la desertificazione della medicina territoriale di prossimità”. Lo ha dichiarato Gian Antonio(Pd), membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera e già presidente commissione regionale inchiesta regione Lombardia su ...