Covid | dalla Camera via libera alla Commissione d' inchiesta

27 anni in cui è successo di tutto, dall'allarme aviaria al caso Di Bella,mucca pazza all'ultima, drammatica pandemia di: 'Qualche volta anche a me chiedono qualche consiglio medico - ...La commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia si farà: la Camera ha approvato, tra le polemiche, la proposta di legge con 172 voti ...A prima vista, il possibile impatto di queste restrizioni è molto grave:Cina proviene il 90% ...schizzare i prezzi in più settori (abbiamo visto questa dinamica in grande con la crisi del) ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera con 172 voti favorevoli, nessuno contrario e 4 astenuti, al testo unificato delle proposte di legge presentate da ...La commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia si farà: la Camera ha approvato, tra le polemiche, la proposta di legge con 172 voti a ...