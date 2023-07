Covid | Conte e Speranza contro la commissione d' inchiesta | ' E' una farsa | un tribunale politico'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Parlamento sta votando per istituire lad'sulla gestione dell'emergenzain Italia. Robertoe Giuseppe, sono intervenuti nel dibattito per esprimere il ...

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza...Giuseppe Conte, leader del M5S, si infiamma alla Camera prima del voto che istituisce la Commissione d'inchiesta sul Covid. "E' un plotone di esecuzione politica contro il sottoscritto e contro ...15.15: "Commissione Covid è una farsa" "Io vi accuso davanti al popolo italiano perché questa commissione è una farsa, non è un atto di coraggio politico, è un atto di vigliaccheria". Lo ha detto il ...

Giovedì, 6 luglio 2023 Home > aiTv > Conte: "Covid, Meloni ci attaccava ma ora non distribuisce nemmeno pochi spiccioli per il caro vita" (Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2023 “Ricordo alcune dichiaraz ...La commissione d’inchiesta sul Covid è stata istituita giovedì mattina, ma soltanto grazie ai voti della maggioranza, oltre a quelli del Terzo Polo che ha quindi preso le distanze da Pd, M5s e Avs. So ...