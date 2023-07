Covid | c’è la commissione d’inchiesta Conte e Speranza sbroccano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Via libera alla Camera dei Deputati per l’istituzione di unasulla gestione della pandemia da-19, promossa già in campagna elettorale dalla coalizione di centrodestra. I voti a favore sono stati 172, a cui si sono aggiunti quattro astenuti, insieme all’astensione del Movimento 5 Stelle. Una giornata piena di scintille anche tra Fratelli d’Italia ed il Pd, dove la maggioranza ha lasciato l’aula al coro “verità, verità”, mentre l’opposizione al grido “vergogna, vergogna”. I grillini non hanno partecipato alla votazione finale, lasciando l’Aula insieme agli eletti del Nazareno, rimanendo però nell’Emiciclo sventolando le tessere di voto. Ora, la palla passa al Senato, ma Giuseppeparla già di “atto di vigliaccheria” e di un “plotone di esecuzione” contro di lui e contro l’ex ministro ...