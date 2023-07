Cospito | il gip di Roma ordina l’imputazione per il sottosegretario Andrea Delmastro No alla richiesta di archiviaizone dei pm

(Di giovedì 6 luglio 2023) Imputazione coatta per il. Lo ha deciso il gip di, che non ha accolto ladi archiviazione proposta dai pm che nei mesi scorsi avevano iscritto il deputato di Fratelli d’Italia per rivelazione di segreto. La vicenda riguarda i colloqui dell’anarchico Alfredodetenuto al 41-bis, che furono rivelati nell’Aula della Camera da Giovanni Donzelli (mai indagato). Secondo i pm quei colloqui erano contenuti in un atto segreto, ma, nel parlarne con Donzelli, non aveva commesso reati. Il motivo? Il deputato di Fratelli d’Italia, che è anche avvocato penalista, secondo i magistrati capitolini non conosceva la natura di quegli atti. Questo in sostanza il contenuto delladi archiviazione dei ...

...al corteo di solidarietà alo scorso 11 febbraio: ci sono un divieto di dimora da Milano, due divieti di dimora con firma e tre obblighi di dimora nei comuni di residenza. Secondo il, i 6 ...ha seguito l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari, dove è detenuto in ... Secondo ilGuido Salvini i manifestanti impiegarono "vere e proprie tecniche di guerriglia urbana" ...Foglio di via per sei manifestanti sostenitori di. Il: "Alto livello di conflittualità"

Cospito, il gip di Roma ordina l’imputazione per il sottosegretario Andrea Delmastro Il Fatto Quotidiano

Il gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro indagato per rivelazione di segreto ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cos ...