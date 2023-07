Cos’è Threads | la nuova app lanciata da Meta

Leggi su cultweb

(Di giovedì 6 luglio 2023), laappda, è un’app di messaggistica testuale che farà concorrenza a Twitter. Il nuovo progetto di Mark Zuckerberg, CEO e co-fondatore di, è basato su conversazioni testuali prese da Instagram e ha superato i 5 milioni di iscrizioni nelle prime quattro ore dal lancio. Su, si può mettere “mi piace” ai post, commentarli e condividerli con altri utenti. Gli iscritti potranno seguire gli stessi account di Instagram e rispondere ad altri post pubblici.rappresenta il tentativo didi intercettare l’ondata di utenti che hanno abbandonato Twitter a causa del comportamento spesso imprevedibile di Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX.is here – a new app where you can share updates and ...