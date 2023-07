Corriere dello Sport – “Ho un’offerta | ma resto Mourinho? Ecco perché lo rispetto”

Leggi su justcalcio

2023-07-06 01:00:09 Il: Parole d'amore di Maurizio Sarri nei confronti della Lazio. Il tecnico biancoceleste, intervistato daItalia, ha svelato di aver ricevutodall'Arabia Saudita, ma di averla rifiutata. "Se mi chiamasse Ronaldo per tornare a lavorare insieme?dall'Arabia l'ho ricevuta – ha detto il tecnico toscano – ma sto bene qui. In questo momento non ho motivazioni particolari per prendere in considerazione offerte di questo tipo. Magari quando mi scadrà il contratto, potrei prendere in considerazione un'esperienza di un paio di anni di questo tipo. Ma adesso sto bene qui". Sarri e la scelta di Koulibaly Sarri ha commentato la scelta di Koulibaly (suo ex giocatore al Napoli) di trasferirsi nella Saudi League. "Difficile entrare nella testa delle persone e giudicare.