Corrado Oddi presenta “Galà per Pinocchio” a Collodi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’evento clou delle celebrazioni dei 140 anni dalla pubblicazione de Le avventure disi terrà il 7 luglio(PT) – Nel borgo di, in provincia di Pistoia, venerdì 7 luglio è in programma l’evento clou delle celebrazioni dei 140 anni dalla pubblicazione de Le Avventure didello scrittore Carlo. Il programma è diviso in due parti: dalle 17:00 alle 19:00, al Parco di, ci saranno il saluto delle autorità, un talk dedicato a, l’inaugurazione della mostra ezione del catalogo “sono io!” di Silvano Campeggi (nel centenario della nascita dell’artista) con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la visione del trailer To The Point di ...