Coro Lirico siciliano a Palmi per Festival Lirico Teatri Pietra

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Per la prima volta il Teatro della città di, che si erge in uno scenario naturale tra l’azzurro del mare, il verde dei fianchi del Sant’Elia e le chiome argentate degli uliveti secolari, ospiterà una prestigiosa Stagione che spazia dalla grande opera, al sinfonismo, al cabaret e alla musica d'autore di qualità firmataper ildeidi. L'inaugurazione sarà con l'opera lirica Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, il 22 Luglio alle 21, in un monumentale allestimento scenografico realizzato per ilin collaborazione con il Teatro dell'opera di Malta "Astra". Cast stellare con Sonia Ganassi, Santuzza, e il tenore georgiano ...

... ospiterà una prestigiosa Stagione che spazia dalla grande opera, al sinfonismo, al cabaret e alla musica d'autore di qualità firmataSiciliano per il Festivaldei Teatri di Pietra.Concerto:di Lecce 7 Luglio 2023 - Mattina: Masterclass professionale aperta a musicisti e compositori Intervengono L. Levesque, D Furne e C. Morin - Pomeriggio: h 16.00 ( canzoni nei ...Spettacolo in replica il 13 luglio con la partecipazione delFrancesco Cilea diretto da Claudio Bagnato. "Per realizzare questo meraviglioso sogno - ha commentato Venezi - abbiamo avuto ...Per la prima volta il Teatro della città di Palmi, che si erge in uno scenario naturale tra l’azzurro del mare, il verde dei fianchi del Sant’Elia e ...La Stagione Lirica e Balletto e la Stagione Sinfonica 2023-2024 della Fondazione Teatro La Fenice sono state presentate oggi dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, dal responsab ...