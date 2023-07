Conte | Noi i primi a volere Commissione inchiesta Covid | ma l' avete confezionata come un insulto

Conte: "Noi i primi a volere Commissione inchiesta Covid, ma l'avete ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2023 “Noi siamo stati i primi a volerla. Ma come l’avete confezionata la Commissione di inchiesta tiene fuori le Regioni e le filiere di comando dal perimetro di indagi ...Ma di cosa avete paura Così come è stata costruita è un plotone di esecuzione politica per me e per Roberto Speranza”, le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in occasione ...