Conte attacca la maggioranza | “Commissione d’inchiesta sul Covid è una farsa | un insulto agli italiani”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio durante la pandemia, Giuseppe, si sca contro l’istituzione di unaparlamentare sul. “Io vi accuso davanti al popolo italiano perché questaè una, un atto di vigliaccheria, non una mossa di coraggio, è uno schiaffo, lo darete senza la nostra complicità”, afferma parlando in Aula alla Camera. Il presidente pentastellato si sca all’attacco dellae non solo: “Avete solo i numeri dalla vostra parte, non vi riconosciamo nessuna autorevolezza politica e morale, questave la fate da soli”.contro la ...

... l'addio a Cartabianca (fuori dai palinsesti) e il futuro nella tv di Berlusconie Travaglio, ... Vedo che oggi il suo giornaleme ed altri perchè avremmo ceduto al richiamo dei soldi'.'Ex Funivie, una vergogna tutta italiana' . La Cgil Savona: 'La ricostruzione è ancora ferma al palo. La formazione non è mai partita per la ... Sono passati tre Governi (II, Draghi e ...... in nessuna parte del Mondo non si riuscirebbe a ricostruire un impianto di questo tipo , eppure nel nostro Paese accade dopo oltre 3 anni e mezzo , con 3 Governi "II, Draghi e Meloni "e 3 ...La ministra contro le fughe di notizie. Solo in serata apprende di essere indagata. Sfiducia del M5S, Schlein: "La voteremo" ...Roma, 05 luglio 2023 "Mentre lei in tv si schierava tutti i giorni ad attaccare il secondo governo, Conte e le sue società sfruttavano lecitamente fino all'ultimo 100.º ogni contributo pubblico pagato ...