Conservatorio Morlacchi ed Arma dei carabinieri preparano Umbria Jazz

(Di giovedì 6 luglio 2023) di Stefano Ragni Ieri sera la porta dell’antica chiesa di santa Maria Maddalena in corso Cavour si è eccezionalmente aperta ai visitatori per un concerto dalle singolari proporzioni. Posto all’antivigilia diin qualche modo ne ha anticipato modi e tempi, perché sul lato maggiore del chiostro, illuminato di rosso e di bleu, secondo i colori araldici dell’, si è schierata la Orchestradel, un complesso di eccellenza formato dagli studenti dei corsi che si tengono nella sede di piazza dell’Annunziata. Lo ha diretto il maestro di riferimento, Mario Raja, che da anni esercita una funzione formativa di cui si vedono e si apprezzano i risultati. La serata rivestiva un particolare significato perché all’interno dei leggii sedevano 3 militari ...

... tra conferme " tra gli altri, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Aba,di Perugia, Cams, Gruppo Hera, Diva International - e new ...... tra conferme - tra gli altri, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Aba,di Perugia, Cams, Gruppo Hera, Diva International - e new ...Quasi 50 musicisti si esibiranno sabato 1 luglio (ore 21) al Chiostro di San Fiorenzo. Suonerà una rappresentanza delle bande dei borghi e degli allievi del '' Perugia, 29 giugno 2023 " 'Borgo Band, quando la banda passò' , la rassegna itinerante nei borghi umbri al ritmo delle bande musicali ideata e realizzata dalla testata on ...Giovanni Allevi ha aggiornato tutti i suoi fan e sostenitori sulle cure che da un anno sta portando avanti contro il mieloma che ha scoperto un anno fa ...Svelato il programma di Suoni Controvento 2023: tutta l'Umbria protagonista. Da luglio a settembre appuntamenti in 21 città ...