Confronto sui cambiamenti ed evoluzione della professione | gli agenti immobiliari si confrontano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Bergamo. Fimaa- Federazione italiana Mediatori ed’Affari si dà appuntamento lunedì 10 luglio, alle 17, per la convention estiva, un momento all’insegnaconvivialità e un’occasione disuie l’di agente immobiliare. La location scelta per l’occasione, nel cuore del Centro Piacentiniano, è il ristorante “Legami Sushi & More” in Terrazza Fausti. L’incontro, riservato ai soci Fimaa, e moderato dal presidente Fimaa Bergamo e coordinatore Fimaa Lombardia Oscar Caironi, vede alternarsi ai microfoni, tra le autorità, Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio Bergamo, Michele Schiavi, consigliere Regione Lombardia e Cristina Pontiggia, presidente Giovani Imprenditori Ascom Confcommercio ...

... terzo Slam stagionale di scenacampi in erba dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di ... fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine delNell'attesa della convocazione per il, il massiccio voto favorevole, che ha rasentato il ... Siamo pronti a confrontarcitemi della transizione digitale, dello smart working, della ...... non solo a distanza di due lustri, ma anche di ben trecento episodi (ok, niente inai ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Notizie, recensioni e guide all'acquistomigliori gadget ...

Progetto Humus - Avviata l’azione 2: “Percorso formativo rivolto agli ... Regione Puglia

“Altri tavoli, assolutamente legittimi possono dare il loro prezioso contributo, ma il tavolo di tutti i lavoratori medici, veterinari, farmacisti, biologi, psicologi, etc. e dei relativi servizi è qu ...Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festiv ...