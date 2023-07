Concorso Università La Sapienza | 1 Posto da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 6 luglio 2023) Procedura di selezione per la chiamata di 1di prima fascia, settore concorsuale 08/E1, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura Si comunica che presso l’Universita’ di Roma «La» e’indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre2010, n. 240, la procedura selettiva di chiamata per undidi prima fascia – Codice2023POA011 presso ilDipartimento sottoindicato: Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura –facolta’ di architettura Settore concorsuale 08/E1 – Settore scientifico disciplinareICAR/17 – un; Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazionedi merito: non superiore a quindici nell’arco temporale ...