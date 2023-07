Concorso Università di Bologna | 2 Posti da Microscopista

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 6 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2di, per vari Dipartimenti, di cui 1 posto riservato ai volontari delle Forze armate Ai sensi del regolamento in materia di accesso esternoall’impiego presso l’Alma Mater Studiorum – Universita’ di,adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, cosi’come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 del 8settembre 2020, e’ indettopubblico, per esami, a duedi categoria D, posizione economica 1, area tecnica,tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo, perle esigenze del Dipartimento di farmacia e biotecnologie – FABIT edel Dipartimento di scienze mediche chirurgiche – DIMEC di questoAteneo, di ...