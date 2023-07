Concerti d' Estate di Villa Guariglia | colonne sonore e tango in 3 serate a Raito

Tre serate consecutive all'insegna della musica sulla terrazza belvedere di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare nell'ambito della 26esima edizione deid'di Villa Guariglia. Trediversi tra loro immaginati proprio per proporre al pubblico esperienze d'ascolto differenti. Giovedì 6 luglio 2023), si torna a Raito di Vietri sul ...... dedicata aie allo spettacolo nel Parco Tanaro di Alba, che vede la partecipazione del ... e altre 30 serate già programmate per l'. (Ph. Collisioni - Vincenzo Nicolello)inizieranno alle ore 21,00, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. "Vieste - ... L'2023 è iniziata in questa direzione e la presenza di migliaia di turisti provenienti dal ...

Un Capodanno d'estate con oltre 100 eventi. Dai concerti ai fuochi d'artificio, la Notte Rosa è pronta RiminiToday

Una tournée mondiale con sei date in Italia. La grande cantautrice maliana presenta “London KO”, il suo disco più legato all’Europa. Dalla newsletter de ...Tre serate consecutive all’insegna della musica sulla terrazza belvedere di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare nell’ambito della 26esima edizione de ...