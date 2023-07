“Con Sonia Bruganelli stava arrivando alle mani” | così Fabrizio Corona sull’allontanamento di Sophie Codegoni da ‘Avanti un altro”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il canale Telegram die fonte di un certo scalpore nel mondo del gossip. L’ex Re dei paparazzi è tornato a parlare e stavolta di(stanto a lui l’ormai ex “bonas” di Avanti un) e, ex moglie di Paolo Bonolis. Stando ad una fonte verificata dasarebbero quasi arrivatedurante l’ultima registrazione di stagione del quiz televisivo. Come di consueto, le parole di, sono tutt’che ‘leggere’: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas)non sarà più nel cast ...

... mentre Elisa, che ha una nuova vitail proprio padre, se ne vantaDiana. Celia Freijeiro - ... regia di José Luis Cuerda (2012) De chica en chica , regia diSebastián (2015) La playa de ...Netflix sta lavorando allo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow che potrebbe contenere degli indizi sulla quinta stagione della serie. In collaborazioneFriedman Productions, Netflix sta producendo lo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow , che è 'radicato nella mitologia' della serie di successo Stranger Things e che ...... i punti cardinali della crescita NONOSTANTE LA SEPARAZIONE Fotogallery - Paolo Bonolis e...in stile medievale Ora che il peggio è passato può procedere spedito verso le (seconde) nozzela ...

Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro per una lite con Sonia Bruganelli Isa e Chia

Bomba su Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni ... vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione». Parole, come sempre, poco eleganti quelle di Corona ...Se è la fantasia che vi serve in cucina questo è il viaggio che fa per voi: tantissime ricette dall'Italia e dal mondo per non annoiarvi mai ai fornelli. Conduce Sonia Peronaci ...