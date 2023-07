Con Santanchè indagati anche la sorella e il compagno 

(Di giovedì 6 luglio 2023) AGI - Con la ministra della Turismo Danielasonoil compagno Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena e laFiorella Garnero, sonoin qualità rispettivamente di ex presidente e di consigliera del cda di Visibilia Editore, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano con le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio su presunte irregolarità nella gestione delle società del gruppo, fondato da. È quanto si apprende da qualificati ambienti giudiziari milanesi. Assieme alla ministra, lae il compagno lo scorso 5 ottobre i pm milanesi del pool "Crisi d'impresa" hanno iscritto nel registro deglialtri due ex consiglieri del cda Massimo Cipriani e ...

Il caso che ha coinvolto la ministra del Turismo Danielasta mettendo a dura prova la maggioranza di governo,le forze di opposizione e alcuni giornali che ne chiedono le immediate dimissioni. Sulla questione è intervenuto anche uno scatenato ...... la 'non moglie', 100 milioni, a Marcello Dell'Ultri 30: cosa ci dicono queste cifre Forza Italia,i suoi debiti, interessa ancora alla famiglia Poi continuano le polemiche su Daniela:...E siccome si votail sistema proporzionale, senza alleanze, ognuno per sé e i voti li devi strappare proprio a chi ti è più vicino, è probabile che da qui a là l'impegno delle opposizioni per ...