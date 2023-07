Con l’acqua di cottura della pasta non commettere più questo errore | ti costerà caro

Leggi su specialmag

(Di giovedì 6 luglio 2023) E’ un rito quotidiano, cucinare un piatto dial giorno. Siamo italiani ed il piatto di spaghetti non manca mai sulle nostre tavole. Ma quanto deve cucinare?quanto deve bollire? Occhio a degli errori da evitare e che forse non conosci. Acqua bollenteE’ il piatto più comodo e veloce ma alla fine anche quello che non tutti sanno cucinare. Per un buon piatto diciò che conta è la. Tu appartieni al gruppoal dente? O ben cotta? Quando prepari un primo piatto c’è una regola d’oro che riguarda la. 1 litro d’acqua e (circa) 10 grammi di sale per ogni 100 grammi di. Tra le altre cose da ricordare è scolare la...