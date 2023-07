Con Enjoy Monferrato tra le colline a bordo di una vespa

(Di giovedì 6 luglio 2023) Paesaggi mozzafiato evariopinte, che sembrano una tavolozza di un pittore sempre intento ad esprimere pura bellezza, fanno da cornice al nuovo modo di esplorare questa magnifica porzione di Piemonte: quello di, il marchio di Clara Ceppa e Marco Merlino, che è pronto a farvi vivere un’esperienza indimenticabile sulle iconiche vespe fiammanti. I turisti sono sempre più alla ricerca di emozioni autentiche e desiderano vivere appieno l’atmosfera pura e viva del territorio che scelgono di visitare: ilè pronto per accogliere e per essere vissuto in maniera intensa, con una sensazione unica che ti resta sulla pelle e nel cuore. Quale modo migliore se non quello di viaggiare, lentamente, su una leggendaria? Clara e Marco, dopo aver viaggiato in lungo e in largo, ...

Monferrato offre l'opportunità di noleggiare vespe 125, guidabilila patente B, per due persone. Inoltre, vengono forniti caschi di protezione per garantire la massima sicurezza durante l'......nodo può comunicare direttamentequalsiasi altro nodo. mesh - capable communication for all smart home devices. Moreover, this sensor comes equipped with native Matter support so users can...... alla soglia degli ottant'anni, per presentare il suo nuovo album doppio Cipria e caffè (All ... Giovedì 27 luglio gli appuntamentii concerti continuano, sempre in Piazza Italia,Ettore ...

Con Enjoy Monferrato in sella alla Vespa tra le colline varesenews.it

Tra le colline astigiane esiste un mondo meraviglioso tutto da esplorare con un turismo lento, godendosi ogni istante: il Monferrato.Svelata la nuova campagna della collezione Sideral Tissot 2023: Enjoy Every Hour, un revival in stile retrò reinterpretato in chiave moderna.