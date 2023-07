Con chi ha tradito la moglie Toto Cutugno? “Grazie a lei ho riconosciuto mio figlio”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Durante il suo matrimonio con Carla,ha avuto una relazione extraconiugale con una donna di cui non si conosce l’identità. Da questa relazione è nato Nico, che oggi ha superato i 30 anni. Le dichiarazioni dia riguardo sono molto chiare: “Da molti anni ho una, Carla, e undi 18 anni che si chiama Nico e che non ho avuto con Carla. L’ho avuto da un’altra donna quando ero già sposato“. Lal’ha spinto non solo a riconoscerlo, ma anche ad avere un rapporto con lui: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mioe dargli il mio cognome. Nicooggi ha 28 anni ed è laureato in Economia”. Nonostante il tradimento, Carla ha deciso di ...

"Sarà interessante capire se lo spettacolo mostrerà alcuni legamii futuri episodi della serie",...su Netflix questa mattina (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) C'èsi ...... ma degli errori diin Borsa perde. Come Attraverso un'operatività che lo stesso D'Angelo definisce "controintuitiva". In Borsa, spiega, non si può giocarei tuoi pari livello. Ed è per ......nell'esclusivo interesse del Paesedisciplina e onore, nessuna commissione potrà cancellare questo fatto', ha sottolineato Speranza. 'Non eravamo certo noi a mettere benzina sul fuoco di...Con una grafia un pò incerta ... Il vostro papà" e una piccola firma in fondo. Testimone di questo atto è chi lo stava accompagnando in ospedale: la stessa Fascina, Antonino Battaglia, dal 1990 una ...Da oggi Xbox Game Pass e Ultimate sono aumentati di prezzo. Ciò potrebbe invogliare meno giocatori a provare il servizio di Microsoft