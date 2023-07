Comuni ricicloni | Domicella e Sperone si confermano baluardi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel campo della raccolta differenziata dei rifiuti l’Irpinia si afferma in maniera netta alla 30^ edizione “Nazionale”, che si è tenuta oggi a Roma presso l’Hotel Quirinale. Idisinella differenziazione:, con il suo 93,50% di raccolta differenziata e con un pro-capite secco residuo (abitante/kg/anno) di 23,8 si piazza al terzo posto della Regione Campaniasotto i 5.000 abitanti, nonché ad essere annoverato nella speciale classifica “Rifiuti Free” e al primo posto assoluto in Provincia di Avellino; il comune di, con il suo 85,70% di raccolta differenziata e con un pro-capite secco residuo ...

Sulla strada giusta ma un traguardo ancora distante. È questa la fotografia dell'Italia che emerge dalla 30esima edizione di "", lo storico dossier di Legambiente che fa il punto, premiando i risultati più virtuosi, sull'impegno degli italiani e delle singole comunità nella raccolta differenziata per un ...2023: Ricrea premia Oristano per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio Nel 2022 nel capoluogo sardo raccolte 71 tonnellate di imballaggi in acciaio advertisement ...Stamane a Roma si è svolta la conferenza nazionale sull'economia circolare con la presentazione dei risultati e la premiazione dei "2023" che, a dispetto del nome curioso, è uno studio serissimo annuale di Legambiente sullo stato dell'arte della raccolta differenziata in Italia. E per Trento una grande ...

Il Comune di Messina, presente oggi a Roma alla 30esima edizione di “Comuni Ricicloni”, il dossier di Legambiente che fa il punto, premiando i risultati più virtuosi, sull’impegno degli italiani e del ...In Italia sempre più Comuni “liberi” dai rifiuti: sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione). Non si arresta la crescita del Sud Italia ...