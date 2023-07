Commissione inchiesta Covid | via libera della Camera e l’opposizione urla “vergogna”

Ciccozzi: "Oggi non ha senso e non è scientifica" Esperti divisi sul via libera alla Camera della proposta di legge che punta ad istituire unadisulla gestione dell'emergenza ...... commentando il via libera alla Camera della proposta di legge che punta ad istituire unadisulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. 'Del resto siamo in Italia e questa ..."Un insulto agli italiani". Così Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno criticato lad'sulla gestione Covid nella giornata di giovedì 8 luglio in Aula alla Camera dei Deputati. Entrambi hanno difeso il lavoro svolto durante la pandemia e hanno criticato l'...

Commissione inchiesta Covid, Conte: "Plotone di esecuzione contro me e Speranza" Adnkronos

Bruxelles – La Commissione europea è attenta a non pestare i piedi ... scegliendo di fatto di rimanere sorda di fronte alle richieste di un’inchiesta internazionale avanzate dall’Eurocamera e ...Scintille nell’Aula della Camera tra Fdi e il Pd alla fine dell’esame degli ordini del giorno alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione ...