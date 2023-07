Commissione inchiesta Covid | cosa pensano Bassetti | Galli e Crisanti

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Esperti divisi sul via libera alla Camera della proposta di legge che punta ad istituire unadisulla gestione dell'emergenzain Italia. Tra i primi ad essere d'accordo Matteo, secondo il quale "più tempo passa più si può essere lucidi e imparziali nella valutazione di quei tragici eventi". "Quindi non credo sia tardi" per unaparlamentare d'"ma è importante che non abbia come unico scopo di dire che tutto quello che è stato fatto era sbagliato. Ci sono stari errori ma anche cose fatte bene", dice all'Adnkronos Salute il direttore Malattie infettive Policlinico San Martino di Genova. Secondo l'infettivologo genovese "occorre grande imparzialità e grande livello culturale e scientifico affinché questa ...

Commissione inchiesta Covid, Conte: "Plotone di esecuzione contro me e Speranza" Adnkronos

“Noi troviamo assolutamente assurdo, proviamo noi imbarazzo rispetto agli italiani sul fatto che si sia stata progettata, articolata, costruita questa commissione d'inchiesta che indaga su tutto.“Questa commissione d'inchiesta, nonostante 13 miliardi di somministrazioni di dosi di vaccino in giro per il mondo, vuole indagare sull'Ema per le procedure autorizzative dei vaccini. Non commento pe ...