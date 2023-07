Commissione Covid | scintille in Aula tra FdI e Pd E Donzelli denuncia | “Ricciardi mi ha fatto segno ti aspetto fuori | come in osteria”

È finita così la votazione alla Camera sulla proposta di legge che mira all'istituzione di unad'inchiesta sulla gestione dell'emergenza. L'Aula ha dato il via libera con 172 voti ...Lad'inchiesta sulè 'un insulto agli italiani, al personale sanitario, a tutti coloro che sono stati in trincea'. Giuseppe Conte, leader del M5S, si infiamma alla Camera prima del voto ......il via libera alla Camera della proposta di legge che punta ad istituire unadi inchiesta sulla gestione dell'emergenzain Italia. "Del resto siamo in Italia e questa, ...

Commissione Covid, l’abbraccio tra Speranza e Conte dopo l’intervento alla Camera Il Fatto Quotidiano

“Il loro obiettivo è processare Conte. E in secondo luogo Speranza”: lo ha detto il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, Riccardo ...Le accuse dell'ex premier, stamane a Montecitorio, mentre si discuteva la proposta di legge che istituisce una Commissione d'inchiesta sulla gestione dello scoppio della pandemia di Covid, nel 2020.