Commissione Covid | Andrea Orlando | “A cosa serve? Operazione politica stupida | meschina | ispirata da ragioni miserabili”

...a confluire come emendamento dell'esecutivo al primo decreto alluvione attualmente in...scelto da Mario Draghi per ricoprire l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza. ...Alle ore 9 di giovedì 6 luglio è iniziato l'esame del testo unificato delle proposte di legge per l'Istituzione di unaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell' emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS - CoV - 2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'...... quella dellaagricoltura. Il presidente mi chiamò e mi disse "io non faccio accordi ... La lealtà che poi ci ha consentito di affrontare insieme ilin maniera egregia, è un bene per il ...

Commissione Covid, oggi il voto finale alla Camera. Alle 13 atteso l’intervento di Giuseppe Conte Il Fatto Quotidiano

Commissione Covid, oggi il voto finale alla Camera. Alle 13 atteso l'intervento di Giuseppe Conte. Segui la diretta ...La commissione d'inchiesta sul Covid è quasi realtà. Ieri la Camera si è soffermata sulla valanga di emendamenti presentati dall'opposizione, specie quelli di Pd, 5Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Le ...