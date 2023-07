Com’è nato il mito della mafia che aiutò gli americani a sbarcare in Sicilia nel 1943

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’idea del Grande complotto travenne presentata da Michele Pantaleone, non so se per la prima volta, in un articolo pubblicato su «L’Ora», nel 1958, nell’ambitogrande inchiesta sullache in quell’anno riempì le pagine del quotidiano di sinistra palermitano . Ma la versione più matura e influente fu quella fornita dal medesimo autore nel volumee politica, pubblicato nel 1962. Spiego chi fosse Pantaleone. Rampollo di una famiglia eminente di Villalba (paese in provincia di Caltanissetta), esponente di un socialismo locale contrapposto alla fazione cattolico-separatista guidata dal capo-don Calò/Calogero Vizzini, era divenuto un personaggio di rilievo nella sinistrana già dal 16 settembre 1944. Quel giorno, nella piazza ...