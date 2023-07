Il bandoda un'attenta analisi di Fondazione CDP che evidenzia, nonostante il settore artistico - culturale italiano continui a registrare un andamento positivo in termini di produzione di ...L'iscrizione della Santanchè è stata da subito secretata dalla procura,prevede il codice penale ma per non più di tre mesi. Gli avvocati della senatrice avevano chiesto informazioni già a ......non rispetta i vincoli imposti dal contratto nazionale e non riconosce il ruolo del sindacato... E a Piacenzail "turno mamma" La notizia dello sciopero arriva nello stesso giorno in cui ...

Come nasce il caso Santanchè TGLA7

Prende forma il nuovo progetto che accoglie l'esperto direttore sportivo, indiscrezioni confermate per quanto riguarda l'allenatore ...LE prime cartelle notificate risalivano al 2018. L'iscrizione della Santanchè è stata da subito secretata dalla procura, come prevede il codice penale ma per non più di tre mesi. Gli avvocati della ...