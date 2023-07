“Come finisce con Barbara D’Urso” Alfonso Signorini parla dopo l’addio a Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di confessioni anche per, che attualmente si trova in ferie prima di ripartire alla grande col GF Vip 8 a settembre. E nelle ultime ore ha voluto dire la sua suil clamoroso addio della conduttrice a Pomeriggio Cinque e le polemiche scaturite dall’intervento di lei contro. Tra l’altro, c’è stata anche una sorta di replica di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha detto che non poteva accettare alcune garanzie chieste dalla donna.si è però concentrato a 360 gradi su quanto accade in tv, quindinon è stata l’unica citata nel suo intervento sul settimanale Chi.ndo di GF Vip, ha infatti esclamato: “La gente si fa ...