“Come faccio a vivere così?” Melania Rea | fuori dal carcere Salvatore Parolisi rompe il silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Potevo uscire 4 anni fa. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni…”., condannato per l’omicidio della moglieRea, parla per la prima volta. Non lo aveva mai fatto e ha deciso di dare la sua versione dei fatti alle telecamere di ‘Chi l’ha visto?‘. L’ex militare ha ammesso di aver tradito la moglie più volte ma di non averla uccisa.ha parlato anche della donna con la quale, all’epoca dei fatti, aveva una relazione: “Con Ludovica era una solo una scappatella,era bellissima”.Il 18 aprile 2011Rea, 29 anni scompare sul Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era andata per trascorrere qualche ora all’aria aperta insieme al marito,e la figlia di 18 mesi. Secondo quanto ...