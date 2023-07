Come cambia il tabellone di Sinner a Wimbledon | fuori Ruud | Fritz e tante teste di serie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildi Jannikè stato completamente stravolto da eliminazioni eccellenti ed inattese. L’altoatesino si sarebbe aspettato di affrontare al terzo turno il britannico Daniel Evans, testa din.27 e giocatore oltremodo insidioso sui campi in erba. Invece si ritroverà di fronte il francese Quentin Halys, n.79 del ranking mondiale che aveva estromesso proprio Evans nel match inaugurale. Il transalpino non andrà sottovalutato: nonossia per la prima volta ai sedicesimi di uno Slam, sin qui ha mostrato una buona propensione a giocare sui prati, peraltro con un efficace utilizzo del serve&volley. La sorpresa più grande è poi maturata quest’oggi con l’eliminazione dell’americano Taylor, tds n.9 che, in vantaggio per 2-0, si è clamorosamente fatto ...

La direttiva Omnibus,l'esposizione dei prezzi . Sanzioni e multe, "più complicato fare sconti farlocchi" . Attenzione alla merce super scontata . Prodotti difettosi, le regole e...Commenta per primo Con l'arrivo di Kolasinaccentrale di sinistra nella difesa dell'Atalanta di mister Gasperini, la retroguardia nerazzurra subirà un importante rinnovamento. Scalvini è sempre con un piede sulla soglia, corteggiato da City ...... che ha analizzato il problema nel rapporto "Troppa o troppo poca L'acqua in Italia, in un clima che". Rapporto che evidenziail nostro Paese a livello europeo sia quello con i più alti ...

Mercedes CLE, il coupé che non c’era. Ecco come cambia la gamma della Stella – FOTO Il Fatto Quotidiano

Caccia al prezzo migliore: dal 6 luglio al via i saldi estivi 2023 con regole più rigide per i cosiddetti furbetti del cartellino, cioè quei commercianti che si prendono gioco dei consumatori facendo ...Dopo aver cambiato l’agente nelle scorse ore, il giocatore è pronto a cambiare anche squadra in questo calciomercato.