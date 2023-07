Come agisce la disinformazione sulle proteste in Francia

Leggi su facta.news

(Di giovedì 6 luglio 2023) Di Francesca Capoccia Il 27 giugno 2023 a Nanterre, un comune a nord-ovest nella periferia di Parigi, un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un agente di polizia durante un controllo mentre era alla guida di un’auto. Il poliziotto, che ha aperto il fuoco quando il giovane è ripartito invece di sottoporsi ai controlli, è stato arrestato ed è indagato per omicidio volontario, mentre il collega lì presente è stato denunciato per concorso nel reato. Secondo la versione iniziale della polizia, il 17enne aveva cercato di investire i due agenti. Ma un video di 50 secondi registrato da alcuni passanti e condiviso sui social network mostra il poliziotto discutere con il ragazzo alla guida, puntargli la pistola addosso per poi sparargli non appena è ripartito con l’auto. Da quando il video è diventato virale sono scoppiatesu tutto il territorio francese, ...