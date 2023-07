Colto mentre ruba in spiaggia a Gaeta | ladro aggredisce poliziotti per evitare le manette

(Di giovedì 6 luglio 2023) Torna l’Estate e con le spiagge piene, ritorna anche il pericolo di furti all’interno degli arenili di. L’ultimo episodio è avvenuto in uno stabilimento del Comune balneare, peraltro molto noto a cittadini e turisti, dove unsi è intrufolato tra cabine e ombrelloni in cerca di borse da svaligiare e soprattutto portafogli da svuotare. Grazie all’azione dei dipendenti dell’attività, e anche l’apporto della Polizia di Stato, ilè statoin flagrante e garantito, seppur con fatica, alla giustizia. Ilcolpisce sulladiNel primo pomeriggio di ieri, 5 Luglio, il personale del Commissariato diinterveniva presso lo Stabilimento Balneare “Palm Beach” situato lungo Via Marina di Serapo. Al centralino di ...

La famiglia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travoltapercorreva la ... come il nonno del piccolo arrivato subito dopo eda malore. La strada è al momento chiusa per ...La famiglia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travoltapercorreva la strada regionale 355 . A rimanere ferita è stata anche l'automobilista, di ...subito dopo eda ...La famiglia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travoltapercorreva la ... come il nonno del piccolo arrivato subito dopo eda malore. La strada è al momento chiusa per ...L’incidente è avvento nel centro del paese, mentre la famiglia passeggiava sulla strada regionale 355. Il bimbo era nel passeggino: è stato elitrasportato in ospedale a Belluno prima di morire. Sono r ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente a Santo Stefano di Cadore, auto investe famiglia: due morti e due feriti ...