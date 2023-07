(Di giovedì 6 luglio 2023): è un problema di salute comune che può avere gravi conseguenze sul benessere cardiovascolare. Per proteggere la tua salute e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, è importante prestare attenzione alla tua alimentazione. In questo articolo, ti presenteremo cinqueche dovresti evitare se hai il. Conoscere questiti aiuterà L'articolo proviene da Tenacemente.

Ci segnalano un articolo del Corriere Trentino che sulla mummia scoperta nel 1991 inAdige soprannominata Ötzi titola con un virgolettato "Era sardo, con ile 61 tatuaggi: è ingrassato negli ultimi anni". A rendere questa frase sconvolgente è il riferimento alla ......raccontate ai visitatori dell'annuale giornata a porte aperte del Museo archeologico dell'... Eppure aveva placche die segni di arteriosclerosi nell'arteria addominale e nelle coronarie....laurico) che vengono assorbiti dall'intestino e trasformati in chetoni che aumentano il... Combatte la stitichezza L'contenuto di fibre che caratterizzano in particolare la struttura ...L'alimentazione è infatti spesso la prima causa del benessere o, come nel caso del colesterolo alto, del malessere.I rischi del colesterolo sono concreti e non andrebbero mai sottovalutati, per questa ...Il colesterolo è una delle “voci” da tenere sotto osservazione quando andiamo a fare gli esami del sangue e spesso i suoi valori si commentano di pari passo all'andamento dei trigliceridi e delle tran ...