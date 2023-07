Coco Lee | morta a 48 anni la star Disney voce di Mulan | era in coma dopo aver tentato il suicidio

(Di giovedì 6 luglio 2023) La cantanteLee , famosa popin Asia neglinovanta e 2000, èall'età di 48. Nata a Hong Kong , Lee si è trasferita negli Stati Uniti da bambino e ha pubblicato album in ...

La cantante, famosa pop star in Asia negli anni novanta e 2000, è morta all'età di 48 anni. Nata a Hong Kong ,si è trasferita negli Stati Uniti da bambino e ha pubblicato album in mandarino e ..., cantautrice americana originaria di Hong Kong, è morta nella giornata del 5 luglio. La sua morte è avvenuta un paio di giorni dopo un tentativo di suicidio che l'aveva lasciata in coma.,...È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della talentuosa cantante. A soli 48 anni,ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel mondo della musica. La ...

Coco Lee morta a 48 anni: la cantante soffriva di depressione da tempo leggo.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Domenica 2 luglio aveva tentato il suicidio che l'ha portata al coma, stato nel quale è rimasta sino al giorno del suo decesso. Coco Lee è morta a 48 anni, dopo tre giorni trascorsi in coma in seguito ...