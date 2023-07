Cocktail dell’estate ispirati alle spiagge più belle del mondo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dal Bloody Maria di Cancun al Martinidi Capri ecco le ricette per l’estate ispiratedieciperfette L’estate è iniziata da poco, ma la voglia di vacanza è già tanta. Secondo i dati dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio sulle vacanze degli italiani realizzato in collaborazione con SWG, tra giugno e settembre si registreranno 63 milioni di partenze per un volume d’affari di 45 miliardi di euro e una spesa media a persona di 1.130 euro. Trenta milioni di italiani in partenza e la meta preferita resta il mare, scelta dal 24% degli italiani, seguita da città d’arte (16%), montagna (11%) e piccoli borghi (9%). Mare che richiama la movida, la voglia di far festa, magari con unin mano mentre si balla durante un party in spiaggia o semplicemente rilassandosi davanti al tramonto. L’arte ...

Così si può definire "Lampi d'2023", il "contenitore" ... alle 21 (in occasione della Notte dei saldi'Ascom) con "Open ...altre proposte in stile "Monte - street") accompagnati dae ...... ma soprattutto tantiPaloma da degustare in compagnia ... media partner'evento, con tantissimi ospiti in calendario: ... " Da mesi lavoriamo per rendere memorabile l'dei turisti che ...... stilista e imprenditrice bolognese, fondatrice'omonimo ... E per l'2023 non mancano di certo le novità. Il marchio ci ... più romantici e sbarazzini, sono la scelta migliore per un...