Cocciaretto-Masarova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di giovedì 6 luglio 2023) Elisabettaaffronterà Rebekaal secondo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. La giovane azzurra prosegue la sua formidabile stagione e settimana dopo settimana migliora nel ranking e nelle prestazioni. Il successo all’esordio di questi Championships contro la colombiana Osorio non era affatto scontato, invece la marchigiana si è imposta in maniera netta. Ora dovrà vedersela contro la spagnola, altra giocatrice che si è ben comportata in questa prima metà di annata tennistica. Al primo turno l’iberica ha estromesso dal torneo la testa di serie numero 31, l’egiziana Sherif, al tie-break decisivo del terzo set. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E ...

Giovedì si concluderanno () il derby tra Matteo e Lorenzo e i match di Arnaldi e Cecchinato.trova, Musetti ha Munar. Sul Centrale anche Ruud e Rybakina Com'era prevedibile e senz'altro previsto, non ce l'hanno fatta gli organizzatori a mettere in campo e concludere tutti ......in favore della ventunenne colombiana - il maggior numero di vincenti scoccati da, 15 ... Ed ora. Ci hai già giocato "La conosco perché comunque è un po' più grande di me. Mi ci ...Bisogna avere pazienza e star sempre bassa la statura in questo mi aiuta!" Nel secondo turno laaffronterà la 23enne spagnola Rebeka: "La conosco, ci siamo allenate insieme ...

Tanti italiani impegnati oggi a Wimbledon: Berrettini e Sonego riprendono la gara rinviata ieri, in campo anche Musetti, Arnaldi e Cocciaretto e il ...Altro giorno e altre partite a Wimbledon 2023. Dopo l'inizio molto complicato a causa della pioggia che si è abbattuta insistentemente sul torneo, si spera di poter avere oggi un po' di serenità dal p ...