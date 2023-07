CM com – Inter | Ausilio | ‘C’è l’idea di prendere Lukaku | su Onana non aspettiamo all’infinito’ E che frecciata al Milan su Frattesi… VIDEO | Primapagina

(Di giovedì 6 luglio 2023) 2023-07-05 23:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: A margine dell’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora il solo talento?” presso la Triennale dio, il direttore sportivo dell’Pieroha risposto alle domande dei cronisti presenti su molti dei temi di attualità sul fronte del calciomercato. “Quello per Frattesi è stato un derby vinto sul? Siamo contenti di aver preso un calciatore forte, un nazionale, sul quale c’erano tante squadre e non solo due. Poi è chiaro che quando il giocatore lo prendi tu e gli altri no, qualcuno può dire di non esserci mai stato…”. Sul possibile arrivo di altri colpi a centrocampo, col nome di Samardzic accostato nei giorni scorsi al club nerazzurro: “Non mi va di fare nomi, ...

Javier Zanetti, vice presidente dell', ha parlato dei nuovi acquisti nerazzurri al Premio Fair Play Menarini a Fiesole. Le sue dichiarazioni: LE ...Infine il ds dell'si è espresso sulla possibile partenza di Onana, corteggiato dal Manchester United: 'Ad oggi non esiste alcuna offerta ufficiale o meglio nessuna che ci soddisfi per lui...

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter (LaPresse) – interlive.it Ma nessuno conosce ciò che il futuro potrebbe riservargli. Del resto, come ogni altro caso, la sua permanenza è legata indissolubilmente ...Mentre mezza Milano si è ritrovata per cantare «Uno di noi» a Frattesi, precipitatosi dalle vacanze in Sardegna al centro Coni per la prima tranche di visite mediche, l’altra metà è in trepidante atte ...