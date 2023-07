Clima | Lega | ' transizione digitale ed ecologica per Italia al passo coi tempi | governo c' è'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "L'occupazione, l'utilizzo dell'energia rinnovabile, la reputazione, la coesione sociale del territorio, le filiere, l'informazione, l'istruzione": sono queste le sfide e le opportunità per le imprese e il sistema Paesi che si pone laed, oggetto di dibattito nella sala Caduti di Nassirya del Senato grazie all'iniziativa del senatore dellaGiorgio Maria Bergesio. Assieme ai colleghi di partito Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Gian Marco Centinaio, vice presidente dell'Aula di Palazzo Madama, hanno spiegato in quale direzione vuole andare ilper rendere più efficiente il sistema produttivo delle imprese, per lo più micro, che ancora oggi si trovano a non essere sufficientemente al ...

Secondo gli osservatori internazionali, ilda 'caccia al nero' ha già spinto molti stranieri ... Secondo latunisina per la difesa dei diritti umani , molti sarebbero stati trasferiti nel Sud ...Lo stessoche sarebbe "di parte". E sul "braccio di ferro" , ossia sulle sembianze che ... Ma la coalizione formata da Fdi,, Fi e Noi moderati ha vinto le elezioni, nonostante dal lato di ...Lo ha dichiarato il capogruppo dellain Senato Massimiliano Romeo nell'ambito della ... per il quale la ringraziamo, contribuisca a svelenire il: non possiamo pensare che il Parlamento si ...Condividi questo articolo:Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “L’occupazione, l’utilizzo dell’energia rinnovabile, la reputazione, la coesione sociale del territorio, le filiere, l’informazione, l’istruzione”: ...Secondo l'Oms ogni anno nei 53 Paesi della regione europea 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e cambiamento climatico. Solo lo scorso anno, per l'Organizzazione mondiale ...