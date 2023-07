Clima | Dg Oms | Nei prossimi mesi eventi estremi | da siccità a uragani

Questi i nuovi dati dell'Organizzazione mondiale della sanit () che saranno discussi dal 5 al 7 luglio a Budapest, durante la settima conferenza ministeriale su ambiente e ...Ogni anno, nei 53 paesi della regione europea dell', 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e cambiamento climatico. Solo lo scorso anno, ben 20.000 persone sono morte a causa del caldo estremo in quella che è stata l'estate ...1,4 milioni di morti in Europa Ogni anno, nei 53 paesi della regione europea dell', 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e cambiamento climatico. Solo lo scorso anno, ...

Secondo l'Oms ogni anno nei 53 Paesi della regione europea 1,4 milioni di persone muoiono per cause legate a inquinamento e cambiamento climatico. Solo lo scorso anno, per l'Organizzazione mondiale de ...È quanto registrato dall'OMS – Lo scorso anno, durante l'estate più calda mia registrata nel continente, 20.000 persone sono decedute per via delle temperature estreme ...