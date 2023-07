Cisl Irpinia Sannio | approvato statuto Camera del Commercio-azienda speciale Valirsannio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl commissario straordinario delladi, Girolamo Pettrone, presso la sede di Avellino, ha incontrato i legali rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori che hanno sedi sul territorio di Avellino e Benevento, per illustrare il percorso relativo alla definizione della nuova compagine consiliare che sarà composta da 25 membri. La riunione è stata convocata dopo la pubblicazione del Decreto ministeriale del 22 giugno che ha aggiornato i dati per la definizione dei Settori nel nuovo Consigliole. All’agricoltura andranno 4 seggi, all’industria 4, al4, ai servizi alle imprese 3, all’artigianato 2 e a tutti gli altri settori un seggio. Il ...

Così in una nota Luigi Pagano, Carlo Ceccarella e Antonio De Lillo, rispettivamente Fai- Sannio, Flai Cgil, Uila - Uil Avellino - Benevento. 'C'è il rammarico comune, che nonostante ...'Ora tempi certi per le assunzioni'. Il segretario generale dellaFunzione pubblica- Sannio, Massimo Imparato , è soddisfatto per il passo in avanti del direttore generale dell' Asl di Avellino, Mario Nicola Ferrante , ma chiede certezze sul futuro. Il ...... segretario generale della- Sannio." Proprio nell'incontro romano era emersa anche la disponibilità del Commissario Zes, proprio in virtù dei poteri che esercita e che consentono di ...

Salvaguardare la buona occupazione, quella che dice no al precariato e che tiene dentro giovani e donne. Dovrebbe essere questo lo scenario alla fine dei processi di transizione energetica ...Forestali, nuovo intervento a difesa delle condizioni dei forestali irpini da parte FAI-CISL Irpinia Sannio, della FLAI-CGIL e della UILA-UIL Avellino-Benevento. "Nel mentre continua l’odissea dei man ...