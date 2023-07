Cinque Terre | il ticket da 5 euro per la Via dell’Amore fa litigare i sindaci della zona

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ogni storia d’amore porta con sé le sue polemiche e le sue liti. E anche la Via, il sentiero dellepubblicizzato come «la passeggiata più romantica del mondo», non fa certo eccezione. Il sentiero con vista mare è finito al centro di un battibecco tra i, nato dall’introduzione, a partire dal 1° luglio, di un biglietto da 5per percorrere i primi 160 metri su un totale di 900. La decisione è stata presa dal comune di Riomaggiore e prevede che gli unici esentati siano residenti, ex residenti e proprietari di seconde case nel piccolo paese ligure. Ed è proprio la sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, a spiegare i motiviscelta: «La gestioneViaal ...

Ogni storia d'amore porta con sé le sue polemiche e le sue liti. E anche la Via dell'Amore, il sentiero dellepubblicizzato come "la passeggiata più romantica del mondo", non fa certo eccezione. Il sentiero con vista mare è finito al centro di un battibecco tra i sindaci della zona, nato dall'...La guerra duròanni, causò la morte di almeno 400mila persone, con 2,3 milioni di rifugiati nei paesi circostanti e di sfollati interni che ancora non hanno potuto far ritorno alle loro. ......di Giove siano relativamente rari in sistemi con pianeti di piccola dimensione (super -e/o ... Cosa avete scoperto "Abbiamo scopertogioviani freddi in tre sistemi planetari, due nel ...Una nuova classifica di spiagge: l'ha stilata European Best Destinations basandosi sui voti degli utenti. Ecco le spiagge più belle d'Europa del 2023 ...I comitati di Corniglia, Monterosso e Vernazza lanciano la campagna social “L’Amore vero non ha prezzo”, contro Riomaggiore che ha fissato il ticket al sentiero di cinque euro ...