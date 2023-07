Cinema | Globo d’oro al docufilm su Gianni Agnelli prodotto da Marco Durante

(Di giovedì 6 luglio 2023) “, in arte l’Avvocato” si aggiudica il2023 come miglior documentario. “Questo è il riconoscimento più importante che abbiamo ricevuto noi. Da quattro anni abbiamo investito sulla parte televisiva, è il primo premio per un documentario importante. Importante perché vi sono legato personalmente. Ho vissuto con l’Avvocato, l’ho conosciuto molto bene e lo chiamavo Giovanni a differenza degli altri che lo chiamavanoo l’Avvocato ”, racconta il fondatore e presidente di LaPresseche hail. Il ritrattotografico dell’Avvocato si aggiudica la statuetta nella serata che l’Associazione della Stampa Estera in Italia dedica ogni anno al...

Dopo le vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento, Marco Bellocchio riceve ild'Oro dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia per il film 'Rapito' e per la ...Rai...... Marco Bellocchio riceve ild'Oro dai giornalisti della stampa estera accreditata in ... Il film è una produzione IBC Movie e Kavac Film con Raiin coproduzione con Ad Vitam ...http://www.ilfogliettone.it/wp - content/uploads/2023/07/Bellocchio - vince - il -- d - oro -... 'Ilitaliano ha avuto un grandissima influenza da sempre. E fortunatamente ho potuto ...

Cinema, Globo d'oro al docufilm su Gianni Agnelli prodotto da ... Il Sole 24 ORE

“Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” si aggiudica il Globo d’Oro 2023 come miglior documentario ... l’Associazione della Stampa Estera in Italia dedica ogni anno al cinema italiano. A ritirare il ...Dopo le vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, Marco Bellocchio riceve il Globo d’Oro dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia per il film “Rapito” e per la serie “Este ...