Ciampi M5S | “Acqua pubblica e gestione trasparente | la battaglia continua”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo al fianco di padre Zanotelli in questaper l’che la giunta regionale della Campania ostentatamente ignora”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzoche oggi, insieme al consigliere Gennaro Saiello, parteciperà alla manifestazione organizzata dal coordinamento campano per l’davanti palazzo Santa Lucia. “Anche noi sosteniamo la richiesta di un tavolo tecnico con cittadini ed esperti perché si riveda il piano della Grande adduzione per indurre la Regione a modificare la delibera di giunta n.312 del 31 maggio scorso che prevede lamista, pubblico-privata. In Consiglio regionale abbiamo espresso la nostra contrarietà ad un piano che consegna ai privati ...