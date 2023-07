“Ci siamo lasciati” Matrimonio finito per la coppia vip | l’addio dopo 8 anni insieme e due figli

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Abbiamo deciso di porre fine al nostrocon amore, rispetto e dignità per i nostrie per onorare ciò che abbiamo vissuto comedurante questimeravigliosi”, con queste parole inizia il comunicato stampa con cui lavip ha annunciato la fine della storia d’amore e del, celebrato seifa. Un post sui social congiunto a cui ha fatto seguito un fiume di commenti dei loro fan. “Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educarei nostri, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”, si legge ancora nel comunicato stampa pubblicato sulle ...

Sarebbe un segnale anche per far capire ai cittadini, che comunque pagano le tasse, che non sonoa loro stessi. Dicono 'Tanto ci chiamate' ma tanto alla fine non arrivate'.Ora vogliamo pensarlo in compagnia di Elisa, altrettanto valida presidente, che ci hanel 2019.sicure che anche da lassù continuerà ad illuminarci e sostenerci nel realizzare i ...... Ricky Martin e Jwan Yosef hanno oggi annunciato di essersi. ' Da tempo abbiamo pensato di ...uniti nel coltivare questo nuovo capitolo della nostra vita '. Il cantante, 51 anni, e il ...

Zavatto saluta la Lavagnese: "Ci siamo lasciati in modo consensuale" Spezia Sportale

Belen ha parlato con i fan. Le sue parole non hanno lasciato dubbi: la donna ha rivelato come da Settembre non farà più parte del cast de Le Iene ...Lorenzo Insigne lascia il Canada: l’Arabia Saudita chiama In questo contesto, l’Arabia Saudita ha mostrato interesse nei confronti del giocatore: sembra che sia finito nel mirino di alcune squadre ...