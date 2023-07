Chiuditi in casa con la Bibbia | Mussolini azzanna Borrelli | scintille in tv

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023)nel salotto tv di Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4. Si parla dei diritti delle coppie omosessuali e vanno in onda le immagini degli ultimi Pride nelle varie città italiane. Una esagerazione, secondo la giornalista ConcitaRuffo di Calabria che si rivolge proprio al conduttore: "Ti voglio chiedere, ma a fine estate abbiamo finito con il circo dei Pride o ci porti in tutte le città d'Europa? Perché io non ce la faccio proprio più". Parole che provocano opposte reazioni tra gli ospiti del programma, con Brindisi che non ci sta e ribatte: abbiamo vissuto il mese del Pride, è del tutto normale mostrare le immagini delle parate. La critica più vibrante arriva da Alessandra, ex europarlamentare di centrodestra e oggi schierata in difesa dei diritti Lgbt. "Ma chi è questa? ...