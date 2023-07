Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1 | trama e cast degli episodi del 6 luglio

(Di giovedì 6 luglio 2023)su1 tornano i pompieri die i dottori delMed: ecco le trame e i protagonistidel 6, 6, a partire dalle 21:20, su1 vanno in onda i primidell'undicesima stagione die, a seguire, due nuovidiMed 7. Le serie fanno parte del franchise '', creato da Michael Brandt e Derek Haas, a cui appartiene anche il progettoPD, in onda sempre su...

Su Italia 1 dalle 21.24. Durante la prima notte di luna di miele, Severide e Kidd rischiano la vita a causa di due uomini mandati da Campbell che tentano di ucciderli INTRATTENIMENTO Su ...La serie ideata da Dick Wolfe torna in onda domani sera, in prima serata. A seguire, "Med". Domani sera, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con '', la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 delFirehouse. A seguire, la settima e l'ottava stagione 'Med'...- - > Prime Video: contenuti esclusivi a prezzi eccezionali Attiva Prime Video e goditi la nona stagione di, appena uscita a catalogo in questi giorni. Goditi anche la stagione finale di ...Riprende dal 6 luglio 2023 in prima visione in chiaro su Italia 1 la programmazione di Chicago Fire 11 stagione. L’undicesimo capitolo della serie tv poliziesca ritorna anche sul canale Mediaset, ogni ...Stasera su Italia 1 tornano i pompieri di Chicago Fire e i dottori del Chicago Med: ecco le trame e i protagonisti degli episodi del 6 luglio ...