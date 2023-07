(Di giovedì 6 luglio 2023) Al via oggi, giovedì 6 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1, l'undicesima stagione di "". La narrazione riprende da dove l'avevamo lasciata: la luna di miele tra Severide e la Kidd viene messa in crisi da due minacciosi uomini, che vorrebbero ucciderli. Tornati in caserma, i...

Su Italia 1 dalle 21.24. Durante la prima notte di luna di miele, Severide e Kidd rischiano la vita a causa di due uomini mandati da Campbell che tentano di ucciderli INTRATTENIMENTO Su ...La serie ideata da Dick Wolfe torna in onda domani sera, in prima serata. A seguire, "Med". Domani sera, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con '', la serie ideata da Dick Wolf che racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 delFirehouse. A seguire, la settima e l'ottava stagione 'Med'...- - > Prime Video: contenuti esclusivi a prezzi eccezionali Attiva Prime Video e goditi la nona stagione di, appena uscita a catalogo in questi giorni. Goditi anche la stagione finale di ...

Chicago Fire 11, le anticipazioni degli episodi di questa sera Today.it

Chicago Fire, la stagione 11 su Italia 1 le puntate settimanali, la trama di stagione, il cast, dove vederla in streaming ...Dopo un finale di stagione di Chicago Fire ricco di sviluppi sia gioiosi che preoccupanti, abbiamo una serie di desideri per la stagione 12 che speriamo si realizzino (quando il dramma della NBC ...