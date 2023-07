Chiariello | “Serie A | operazione di basso cabotaggio contro il Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilinizia il nuovo campionato da Campione d’Italia. Il giornalista Umbertocritica alcuni media nazionali. NOTIZIE CALCIO. Il, fresco Campione d’Italia, inizierà la nuova stagione con una trasferta a Frosinone. Secondo il giornalista Umberto, che ha condiviso le sue previsioni durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” su RadioCentrale, il club partenopeo è il favorito per la vittoria finale. “Se il, come sembra, ripartirà con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, non considerare la squadra di Rudi Garcia come favorita per la vittoria finale sarebbe un errore giornalistico. Mi sembra unadigiornalistico: capisco gli interessi ...