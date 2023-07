Chi l' ha visto? | di chi sono i resti della donna di 30 anni trovati a Roma?

Avete maiil film Colors con Sean Penn e Robert Duvall E' del 1988, cioè di quasi quarant'...pagherà gli immensi danni, adessoli ha provocati Seeeh! Sarà il solito popolo bue, a cui ...Salvatore Parolisi "mi fa vergognare di essere un uomo". Queste le parole di Michele Rea, fratello di Melania, in diretta al'ha. Michele ha commentato l' intervista di Parolisi che, intercettato da una degli inviati, era appena uscito dal carcere per godere di un permesso premio. "Le prove per condannarlo sono ...Parla per la prima volta con 'l'ha' Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea. E ammette di averla tradita più volte. "Con Ludovica era una solo una ...A Chi l'ha visto è intervenuta telefonicamente Maria Giovanna. La donna sta cercando il fratello di Ignazio, di 52 anni. L'uomo era ospitato in una comunità.Il silenzio di Salvatore Parolisi s'interrompe mercoledì sera in televisione. Un caso, quello che lo riguarda ormai da tempo, che ha colpito tutta ...